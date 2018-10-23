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Вашингтон «переживает» за дело Хашогги. Глава минфина США слетал в Эр-Рияд

Политика

Мнучин поговорил с принцем Аль Саудом

Вашингтон, 23 октября 2018, 02:54 — REGNUM  Тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги обсуждалась на встрече американского министра финансов Стивена Мнучина с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, заявил представитель американского финансового ведомства Тони Сайе в Twitter.

https://twitter.com/TreasurySpox/status/1054479292766261248

Уточняется, что Мнучин и Аль Сауд обсуждали также экономические вопросы и санкции против Ирана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на волне обсуждения «дела Хашогги» экс-посол США в Мексике Роберта Джейкобсон заявила, что в нынешней американской администрации царит хаос и что ситуация с саудовским журналистом это подтверждает.

Читайте подробнее: Американский дипломат: в администрации США царит хаос

Читайте ранее в этом сюжете: Ценности важнее экономических интересов — генерал США о «деле Хашогги»

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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