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Направляющийся в США «караван мигрантов» прибавил в численности

Политика

Теперь их около семи тысяч человек

Мехико, 23 октября 2018, 02:43 — REGNUM  Число людей в «караване мигрантов», который движется к южной границе США, увеличился до семи тысяч человек, сообщает AFP.

Сообщается, что данные агентству предоставила Организация Объединенных Наций. Ранее численность людей в этом «караване» оценивалась в пять тысяч человек. Теперь, во время шествия по Мексике к «каравану» прибились еще люди.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября «огромный караван мигрантов» пересек мексиканскую границу и сейчас движется к южной границе США в сопровождении полицейских машин. Агентство Associated Press опубликовало кадры, где отчетливо видны тысячи человек, занимающие две полосы движения на шоссе в Мексике.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал правительства стран, через которые этот поток людей совершает свой путь — Гондурас, Сальвадор, Гватемалу и Мексику, остановить «караван». На случай бездействия Трамп пообещал урезать помощь, в том числе и финансовую, для этих стран, а также выдвинуть американские войска к южной границе Соединенных Штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Огромный караван мигрантов» всё ближе к Трампу

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