В провале Избирательного кодекса его соавтор обвинил также Пашиняна

Ереван, , 01:47 — REGNUM В провале Избирательного кодекса в парламенте Армении виноваты не только Республиканская партия Армении, и «слегка» «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», но и исполнительная власть. Такое мнение выразил секретарь комиссии по подготовке проекта Избирательного кодекса Даниэл Иоаннисян.

«В частности, Никол Пашинян, неожиданно сместив сроки выборов на декабрь, существенно повысил возможности для саботажа», — считает Иоаннисян.

Он напомнил, что реформирование Избирательного кодекса перед выборами было краеугольным камнем обещаний Пашиняна, и нельзя было начинать избирательный процесс, не изменив кодекс.

«В этом случае имелись бы рычаги общественного давления на Национальное собрание в случае такого саботажа. Надеюсь, что всё еще можно спасти ситуацию и изменить кодекс», — отметил Иоаннисян.

Национальное собрание 22 октября провалило принятие пакета поправок к Избирательному кодексу. За представленный правительством проект проголосовали 56 депутатов, между тем, для принятия конституционного закона необходимо как минимум 63 голоса «за».

Проектом поправок правительство, как и обещало в своей программе, хотело перед внеочередными парламентскими выборами наряду с другими изменениями также упразднить так называемую рейтинговую избирательную систему.

После голосования исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян назвал произошедшее «саботажем».

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