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США рассказали, зачем нанесли авиаудар по мечети в Сирии

Политика

Якобы это была штаб-квартира террористов

Вашингтон, 23 октября 2018, 01:45 — REGNUM  Самолеты так называемой международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по мечети в пригороде Дейр-эр-Зора в Сирии, потому что там, по их данным, находились террористы, сообщает Associated Press.

По словам американского генерала Джозефа Вотела, мечеть в качестве цели для удара коалиция выбрала, так как якобы мечеть являлась штаб-квартирой террористов. Генерал заявил, что мирных жителей в мечети не было, а были лишь боевики. При этом Вотел умолчал о том, сколько же мирных жителей погибло при авианалете.

Напомним, 20 октября сирийские власти потребовали от Совбеза ООН принять меры для прекращения нанесения ударов так называемой международной коалиции во главе с США и провести расследование военных преступлений, совершенных этой коалицией. По данным Дамаска, от последних авиаударов погибли 62 мирных жителя, еще десятки граждан получили ранения.

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Участие США в войне в Сирии
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