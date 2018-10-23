Собянин отчитался о столичных транспортных рекордах Путину

Москва, , 01:21 — REGNUM В Москве в 2018 году было введено в эксплуатацию 32 км линий метро 127 км автодорог, что является рекордом для столицы в области развития транспортной инфраструктуры, заявил московский мэр Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Собянина, темпы развития столичной транспортной инфраструктуры бьют все рекорды, установленные ранее. Также он отметил, что к концу текущего или в начале 2019 года в Москве могут ввести в эксплуатацию еще 10 станций столичной подземки. Собянин пообещал продолжить развитие инфраструктуры в городе:

«То есть это не так, что мы чего-то специально под выборы сделали и на этом остановились. Нет. Мы видим, что ежегодно будем продолжать такую же активную стройку для решения самой главной проблемы — транспортной проблемы Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте подвел итоги своей работы на посту главы столицы. По его словам, он сделал верный выбор приоритетов в деле развития города — и темпы преображения столицы были максимальными. При этом Собянин подчеркнул, что по многим направлениям он находится «лишь в середине пути».

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