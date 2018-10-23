В Приднестровье ловят «сигналы» Захаровой: почему Москва не признает ПМР?

Тирасполь, , 01:12 — REGNUM «Мне кажется, что мы приближаемся к осознанию того, что проигнорировать волю народа, живущего здесь уже почти 30 лет, невозможно», — заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, комментируя в эфире телеканала ТСВ высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу Приднестровья.

В ходе одного из телемостов Захарова сказала, что тема Приднестровья — это «вопрос исторической справедливости, вопрос того, что хотят люди в той реальности, в которой они живут». Она добавила, что «многого не может себе позволить [сказать] в силу позиции, которую занимает».

По мнению Игнатьева, в этом «читается определенный политический сигнал» со стороны России, как материнского для ПМР государства. «Официальную позицию России мы знаем — она озвучивается постоянно. Это некие тезисы о территориальной целостности. Но мы видим, как эта позиция менялась в отношении других государств. Мы знаем, какую позицию Россия занимала по вопросу Южной Осетии и Абхазии, какая была позиция по вопросу Украины и Крыма. Но жизнь не стоит на месте. Международные отношения тоже двигаются. И на это Мария Захарова ответила очень дипломатично», — отметил Виталий Игнатьев.

По его словам, если Россия «говорит, что она соблюдает международные устои, то это значит, что она должна относиться соответствующе и к праву народа на самоопределение», в том числе в случае ПМР.

Вместе с тем директор Института социально-политических исследований и регионального развития ПМР Игорь Шорников в эфире Первого приднестровского телеканала высказал мнение, что Россия «понимает, что будет с нами в случае нашего признания». «Наше государство находится во враждебном окружении. И в случае, если Россия применит, к примеру, абхазский или крымский сценарий, то страдать, в первую очередь, будем мы, это серьёзно повлияет на ситуацию в регионе», — сказал Шорников. Позиция России, по его словам заключается в том, чтобы в Приднестровье не ухудшилась жизнь ее соотечественников.