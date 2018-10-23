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Как далеко зайдет Дональд Трамп по договору о ракетах?

Политика

Американский президент не готов объясниться с конгрессом по РСМД

Москва, 23 октября 2018, 01:17 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не готов к разговору с конгрессом о планах по созданию и размещению ракет средней и малой дальности, заявил 22 октября американский журналист и ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс.

«Возникает вопрос для президента Трампа: как далеко он готов заходить в процессе переговоров и на каком этапе он готов сказать, что Соединенные Штаты из этого соглашения (ДРСМД, — прим. ИА REGNUM ) выходят? Для того, чтобы ему это сказать, ему нужно будет сообщить это не только России, не только союзникам, но и американскому конгрессу, что он потом собирается делать в плане создания и размещения соответствующих систем. Мне кажется, что пока президент Трамп к этому разговору не готов», — сказал Саймс.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении разорвать Договор о ракетах средней и малой дальности. Соглашение действовало с 1987 года.

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