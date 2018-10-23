В Румынии хотят забрать у Украинской церкви КП Восточно-Молдавскую епархию

Бухарест, , 00:53 — REGNUM Восточно-Молдавская епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) должна выйти из состава УПЦ КП и перейти в состав Румынской православной церкви. Об этом заявил в парламенте Румынии член румынского Сената Константин Кодряну, передает ИА REGNUM.

Комментируя решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию УПЦ КП, Кордону сказал, что «утверждение идеи автокефалии для православных украинцев также предполагает право православных румын на Украине вернуться к родной православной церкви». «Сейчас самое время», — добавил он.

«Полмиллиона православных румын в Украине оказались меж двух огней. Если они не вернутся к Румынской Православной Церкви, откуда были выведены узурпатором Сталиным и Русским патриархатом, то рискуют стать легкой жертвой принудительной украинизации через церковь», — приводит слова Кодряну Infotag.

По его словам, «126 румынских православных церквей в Украине вскоре разделят судьбу 77 румынских школ, которым угрожает принудительная украинизация». «Население Украины является многоконфессиональным и многонациональным, и украинское государство не вправе запретить румынам вернуться к румынской церкви, если они этого захотят», — подчеркнул депутат.

Справка ИА REGNUM

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.