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США могут разместить РСМД в Японии — эксперт

Политика

Япония готова принять риски или стратегически безрассудна

США могут разместить РСМД в Японии — эксперт
Кукрыниксы. Прикрываются союзниками. 1966

Москва, 23 октября 2018, 00:34 — REGNUM  США могут разместить наступательные системы средней дальности на территории своих союзников в Азии, заявил 22 октября политолог, доцент МГИМО Андрей Сушенцов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Если рассматривать конкретно, где могли бы размещаться эти носители, то ключевой фокус американской администрации, который они и прописывают, и вслух обсуждают, это потенциальное военное столкновение с Китаем вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море», — сказал Сушенцов.

По его мнению, размещение ракет средней дальности возможно на территории американских союзников.

«В Японии, Южной Корее? — уточнил ведущий программы Вячеслав Никонов. — Захотят ли они иметь у себя наступательные системы?»

Сушенцов напомнил, что во время последнего обострения вокруг Северной Кореи Япония открыто поддержала военное решение кризиса. Это свидетельствует о том, что ее руководство готово принять риски или стратегически безрассудно.

«Хотя сейчас американцы могут довольствоваться использованием морских носителей», — добавил он.

Напомним, США анонсировали расторжение Договора о ракетах средней и малой дальности.

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Военное влияние США в мире
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