В Сирии двое протурецких джихадистов убиты из засады

Африн, Сирия, , 00:08 — REGNUM Продолжаются действия курдских отрядов Народных защитников против протурецких боевиков в кантоне Африн, находящемся на северо-западе сирийской провинции Алеппо. Медиа-ресурс курдских формирований сообщил, что была устроена засада в населенном пункте Касталь-Хадрия района Бильбиль.

В ходе засады 18 октября были убиты два протурецких боевика. Они принадлежали к исламистской группировке «Ахрар аш-Шаркия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Курды также сообщили имена боевиков: Сулейман аль-Мухаммад и Мухаммад Махран.

Подобная точность характеризует почти все операции курдских отрядов в Африне. Как правило, все засады и другие акции снимаются на видео. После засады происходит осмотр места и оценка результатов, это также снимается.

По словам представителей курдских отрядов Народных защитников, операция 18 октября проведена в рамках второго этапа сопротивления турецкой армии и ее союзникам в Африне.

Следует отметить, что сирийский регион Африн был захвачен турецкой армией и подконтрольными ей боевиками в ходе военной операции под названием «Оливковая ветвь» в марте 2018 года. Из региона были выдавлены курдские вооруженные формирования, которые стали применять партизанскую тактику борьбы в этом районе.