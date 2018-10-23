НАТО ищет новые способы защиты от «угрозы с востока»

Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Военный новостной ресурс Defense News сообщил о подписании соглашения между руководителями министерств обороны тринадцати стран НАТО. Соглашение предполагает объединение усилий стран-участников в создании и внедрении беспилотных систем для ведения минной войны на море и борьбы с российскими подводными лодками.

Подписантами соглашения являются США, Великобритания, Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания и Турция.

Специалисты НАТО считают, что применение беспилотников на море в сочетании с традиционными силами и средствами будет способствовать получению большего объема информации и, соответственно, повысит уровень контроля на морских театрах боевых действий.

Издание Defense News также отмечает глубокую озабоченность стран НАТО возрастающей подводной мощью России. Отмечается, что в Северной Атлантике при нынешнем российском руководстве развернуто большое количество подводных лодок, в том числе, обладающих малой заметностью, что затрудняет их обнаружение силами Североатлантического альянса.