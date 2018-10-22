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Кадыров о продлении санкций Киевом: «Позорная плата» за надежду войти в ЕС

Политика

Украина присоединилась к решению Евросоюза о продлении санкций против России

Кадыров о продлении санкций Киевом: «Позорная плата» за надежду войти в ЕС
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На коврике

Грозный, 22 октября 2018, 23:59 — REGNUM  Украина не будет принята в Европейский союз, к каким бы санкциям против России она не присоединялась, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя решение Киева о продление санкций вслед за Брюсселем.

«Это позорная плата Украины за призрачную надежду быть допущенной на дальние подступы к Евросоюзу. Честно говоря, удивляет Украина, которая на самом деле никогда и никуда не уйдёт, и которую не примут туда, к каким бы антироссийским акциям она не подключалась», — написал глава Чечни на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что руководству Украины абсолютно безразлична судьба миллионов своих граждан, которые содержат свои семьи, проживая и работая «на просторах от Камчатки до Калининграда».

«Придёт время, великий украинский народ скажет своё слово. Россия, Украина и Беларусь были и будут едины при полной самостоятельности и государственном суверенитете каждой страны», — написал Кадыров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Европейского союза о продлении ещё на полгода индивидуальных санкций в отношении России.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре страны продлили санкции против России вслед за Евросоюзом

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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