«Мы всё равно разберёмся» — Трамп всё ещё недоволен объяснениями саудитов

Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп всё ещё недоволен объяснениями официальных лиц Саудовской Аравии по «делу Хашогги», 22 октября передает агентство Reuters.

«Я не доволен тем, что услышал. Я не хочу терять все инвестиции, которые были сделаны… но мы намерены разобраться с этим», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее 22 октября о переговорах с кронпринцем Мухаммедом сообщил Джаред Кушнер — советник и зять Трампа посоветовал наследнику саудовского престола раскрыть «всю правду» об убийстве журналиста Джамала Хашогги.

Также 22 октября переговоры с Мухаммедом в Эр-Рияде провел министр финансов США Стивен Мнучин. Министр считает признание саудитов в том, что Хашогги был убит подданными королевства в консульстве в Стамбуле «хорошим, но недостаточным первым шагом».

Тем временем, союзники США уже начали вводить санкции против саудитов из-за «дела Хашогги». Так, Германия заморозила военные поставки Саудовской Аравии. 22 октября министр экономики Германии Питер Альтмайер призывает сделать то же самое остальные страны ЕС.

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