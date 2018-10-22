В Афганистане убит военный из Чехии, еще двое получили ранения

Шинданд, Афганистан, , 23:45 — REGNUM Один военнослужащий чешского контингента в Афганистане погиб и еще двое были ранены на авиабазе Шинданд в провинции Герат, сообщается 22 октября на сайте генштаба Чехии.

Чешские военные утверждают, что раненым оказана медпомощь и они доставлены в госпиталь на авиабазе Баграм.

«Один военнослужащий Т.П. 1976 года рождения погиб и еще два члена подразделения поддержки были ранены. Военнослужащим на месте оказана неотложная медицинская помощь, после чего они были на самолете переправлены в госпиталь на авиабазе Баграм. Жизнь раненых военных находится вне опасности», — указано в сообщении генштаба Чехии.

Подробности и детали инцидента чешское военное ведомство обещает опубликовать 23 октября.

Напомним, 17 октября в районе авиабазы Баграм в ходе патрулирования местности были ранены пятеро чешских военных из состава миссии НАТО «Решительная поддержка».

Стоит отметить, что авиабаза Баграм является одной из ключевых точек логистики и снабжения группировки НАТО, действующей в Афганистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Афганский солдат открыл огонь по военным НАТО