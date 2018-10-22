Волна поддержки сепаратизма захлестнула каталонские школы

Мадрид, , 23:18 — REGNUM Год назад власти Каталонии готовились провозгласить независимость региона от Испании в соответствии с результатами референдума 1 октября. Первоначально об этом планировалось объявить 23 октября, но в итоге парламент проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость, 27 октября. В память об этих событиях в учебных заведениях Каталонии с начала месяца проходят различные акции, рассказывает сегодня, 22 октября, испанское издание El Mundo.

Поддержка сепаратистских настроений снова, как и год назад, исходит от школ. Так, в школе Joan Bruguera в городе Жирона накануне годовщины референдума разместили памятную урну для голосования и сделали специальную фотовыставку. На внешнем фасаде здания были развешаны снимки, на которых полицейские удерживают силой родителей учеников, пришедших голосовать за судьбу региона в этот учебный центр. «Дань уважения сомнительной педагогической ценности», — отметил журналист мадридского издания.

«Эти фотографии показывают предвзятый, пристрастный и неточный образ той ситуации социального напряжения, которая имела место. И он предлагается ученикам, несовершеннолетним детям, в умышленно произвольной форме», — указано в одной из пяти жалоб Ассамблеи двуязычных школ (AEB), которые она направила в Главное управление инспекции по вопросам образования Каталонии. В заявлениях идет речь об «отсутствии нейтральности» и «использовании политической символики».

Однако, как сообщает El Mundo, дать жалобам ход будет непросто. По словам представителей школы Joan Bruguera, она была открыта в неурочный день (воскресенье 30 сентября) по инициативе «соседей и родителей» и с разрешения мэрии, которой принадлежит здание. Что касается фотовыставки, то снимки поместили «не внутри учебного заведения, а на стене, которая выходит на улицу».

АЕB пожаловалась и на другие образовательные центры: школу Bogatell в Барселоне, институт Narcís Oller de Valls в Таррагоне и т.д. Педагоги, приходящие на занятия с желтыми ленточками (символом независимости Каталонии), желтые шарики, наклейки с изображением урн для голосования, плакаты с надписями «Мы — республика» и «Освободите политических узников» на каталонском языке, переименование дворика в Narcís Oller de Valls в двор имени 1 октября… Полиции на этот раз не было, однако дух прошлогоднего референдума о независимости буквально ожил в каталонских учебных заведениях в октябре 2018 года.

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Организация, в которую входят родители школьников, выступающие за следование конституции и преподавание испанского языка наравне с каталонским, утверждают, что как минимум 39 образовательных центров с конца сентября открыто позволили использовать свои площадки для инсталляций средствам массовой информации. Организация призывает Женералитет начать расследование этих фактов, чтобы выявить ответственных лиц и подвергнуть их надлежащим штрафным санкциям за несоблюдение «принципа нейтралитета общественных учреждений» и «права на образование, цель которого — всестороннее развитие человеческой личности».