Трамп: Объяснениями Эр-Рияда не удовлетворен. Но $ 110 млрд инвестиций

Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Объяснения, представленные властями Саудовской Аравии по вопросу убийства журналиста Джамаля Хашогги, неудовлетворительны, но терять саудовские инвестиции в американскую экономику не хочется, заявил 22 октября президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, окончательно определиться с реакцией на громкое убийство ему мешают $ 110 млрд, вложенные саудитами в экономику США.

«Я не удовлетворен тем, что слышал от них… Но я не хочу терять инвестиции, сделанные ими в нашу экономику. Я не хочу терять миллион рабочих мест, я не хочу терять 110 миллиардов долларов инвестиций», — сказал Трамп журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги, подвергавший критике власти Саудовской Аравии, пропал в Турции 2 октября в генконсульстве королевства. Лишь 20 октября власти Саудовской Аравии сообщили, что Хашогги погиб в результате ссоры с сотрудниками диппредставительства.

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