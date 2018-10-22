К конкурсу на пост сити-менеджера Уфы допустили 9 человек из 29

Уфа, , 22:31 — REGNUM К участию в конкурсном отборе на пост главы администрации Уфы допустили девять претендентов из 29 подавших заявки. Об этом ИА REGNUM сообщили в муниципалитете.

В отборе примут участие: замдиректора ООО «Легионпромтехнология» Альбина Гайнанова, заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин, генеральный директор ООО «Добрый день» Рамиля Саитова, генеральный директор ООО «Газ-сервис» Рустам Хафизов, замглавы администрации Кировского района Уфы Олег Котов, заместитель главы администрации Калининского района Уфы Руслан Нуртдинов, гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин, заместитель директора по спортивной работе уфимской спортшколы №5 Артур Кабиров, директор Башкирского лицея №136 Шамсулла Хабибрахманов.

Напомним, С 2012 года главой администрации Уфы являлся Ирек Ялалов. 17 сентября 2018 года он подал заявление о досрочной отставке. Обязанности главы города исполняет его заместитель Салават Хусаинов. Региональный политсовет партии «Единая Россия» выдвинул кандидатуру Ялалова на пост в Совфеде. 27 сентября депутаты гордумы большинством голосов отставку поддержали. С 28 сентября он наделен полномочиями сенатора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прием документов от претендентов на пост главы администрации Уфы завершился 16 октября. Заявились 29 человек.

Конкурсный отбор состоялся 22 октября. Далее 29 октября состоится собеседование с претендентами, в рамках которого проверят знания в сфере федерального, республиканского и муниципального законодательства, которые необходимы для работы главой города.

Кандидатуру нового сити-менеджера утвердят депутаты уфимского горсовета. Контракт с новым главой администрации будет заключен до сентября 2021 года.

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