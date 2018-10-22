Вице-премьер Украины: мы надеемся на помощь Австралии в освоении космоса

Киев, , 22:26 — REGNUM Украина ожидает поддержки от Австралии в вопросе освоения космоса, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает 22 октября УНИАН.

Согласно сообщению, вице-премьер Украины провела встречу с главой МИД Австралии Марис Пейн. Климпуш-Цинцадзе отметила, что Киев надеется на сотрудничество с Австралией в сфере космоса и информационной безопасности, а также соблюдения прав и свобод человека.

Напомним, ранее посол Украины в Австралии Николай Кулинич заявил, что Киев предложил свою помощь Канберре в строительстве космодрома вблизи авиабазы Кёртин на западе Австралии. Ожидается, что первоначальные работы по созданию космодрома обойдутся в менее $500 тыс.

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