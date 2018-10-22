Суд в Хорватии вынес приговор экс-премьеру по делу о коррупции

Загреб, , 21:59 — REGNUM Окружной суд Загреба на заседании 22 октября вынес обвинительный приговор в отношении бывшего премьер-министра страны Иво Санадера по коррупционному делу 1990-х годов и приговорил политика к лишению свободы на два года и шесть месяцев.

По итогам слушаний суд признал Санадера виновным в получении незаконной выплаты от австрийского Hypo Bank в размере около 485 тысяч евро за лоббирование интересов банка в ходе переговоров Загреба с международными кредиторами в 1994—1995 годах. Санадер на тот момент занимал должность замминистра иностранных дел.

Напомним, что Иво Санадер является фигурантом ещё целого ряда уголовных процессов. Дело Hypo Bank первоначально было объединено с делом о получении взяток от венгерской нефтегазовой компании MOL за обеспечение ей преобладающего влияния в хорватской нефтяной компании INA.

В 2014 году Санадеру в рамках этого дела был вынесен обвинительный приговор, однако в 2015 году Конституционный суд Хорватии отменил вердикт, отделил два случая и постановил начать отдельные судебные процессы. Слушания по делу MOL и INA начнутся 23 октября.

В 2014 году экс-глава правительства также был приговорён к девяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании партии «Хорватское демократическое содружество», но позднее Конституционный суд также аннулировал этот приговор и назначил повторное рассмотрение дела.

Иво Санадер возглавлял правительство Хорватии с 2003 по 2009 год, а затем неожиданно ушёл в отставку по собственному желанию и покинул пост председателя правившей на тот момент партии «Хорватское демократическое содружество». В 2010 году он был арестован в Зальцбурге по ордеру хорватских властей по подозрению в коррупционных преступлениях, а после экстрадирован в Хорватию.