Санкции позволят «отрезвить Порошенко», считает член Совфеда

Москва, , 22:07 — REGNUM Красной чертой, которую переступил президент Украины Петр Порошенко, стало вмешательство в вопросы православия, считает член Совета Федерации Игорь Морозов. Он прокомментировал 22 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» указ о санкциях РФ в отношении Украины.

Морозов напомнил, что Россия для Украины инвестор номер один:

«Россия сегодня занимает первое место, [доля] составляет 35% всех инвестиций на Украину. За нами Кипр — 17%, Великобритания — 17%, весь Европейский союз находится в 30%, меньше, чем мы одни делаем», — заявил он.

Политик пояснил, что мы шли навстречу в экономических вопросах, потому что по ту сторону границы «наш братский народ».

«Но красная черта — это та подрывная работа Порошенко в ущерб православному народу Украины по автокефалии. Неизвестно, чем это закончится, но чтобы отрезвить Порошенко, Путин сегодня принял правильное решение», — полагает Игорь Морозов.

Напомним, президент Владимир Путин подписал 22 октября указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Подготовка мер поручена правительству России.