Песков: Подготовка встречи Путина с Трампом не ведётся

Москва, , 21:48 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вполне готов встретиться с президетом США Дональдом Трампом, но подготовка такой встречи не ведется. Об этом Песков заявил в интервью РИА Новости сегодня, 22 октября.

Напомним, сегодня в Москве прошли переговоры советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Подготовки нет. Путин неоднократно говорил, что готов», — сказал Песков.

После встречи с Патрушевым Болтон заявил, что обсудил с ним возможность новой встречи лидеров России и США.