У южных рубежей России снова летал американский самолет-разведчик

Москва, , 21:36 — REGNUM Американский самолет-разведчик RC-135V провел разведку у южных границ Российской Федерации. Об этом сегодня, 22 октября, сообщают западные мониторинговые ресурсы.

Согласно информации, американский самолет-разведчик пролетел у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Границ воздушного пространства России и Абхазии самолет не нарушал и двигался в небе над нейтральными водами Черного моря.

Данный самолет-разведчик оснащен радиолокационным оборудованием, которое может вести разведку с дальней дистанции и собирать информацию о российских систем противовоздушной обороны на территории Крыма и Краснодарского края.

Стоит отметить, что в последние месяцы активность американских самолетов-разведчиков у российских границ существенно возросла.