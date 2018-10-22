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У южных рубежей России снова летал американский самолет-разведчик

Политика

Активность американских самолетов-разведчиков у российских границ возросла в последние месяцы

Москва, 22 октября 2018, 21:36 — REGNUM  Американский самолет-разведчик RC-135V провел разведку у южных границ Российской Федерации. Об этом сегодня, 22 октября, сообщают западные мониторинговые ресурсы.

Согласно информации, американский самолет-разведчик пролетел у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Границ воздушного пространства России и Абхазии самолет не нарушал и двигался в небе над нейтральными водами Черного моря.

Данный самолет-разведчик оснащен радиолокационным оборудованием, которое может вести разведку с дальней дистанции и собирать информацию о российских систем противовоздушной обороны на территории Крыма и Краснодарского края.

Стоит отметить, что в последние месяцы активность американских самолетов-разведчиков у российских границ существенно возросла.

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