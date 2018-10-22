Четыре страны продлили санкции против России вслед за Евросоюзом

Брюссель, , 21:24 — REGNUM Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Европейского союза о продлении санкций в отношении России. Об этом сообщает 22 октября пресс-служба Совета ЕС.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к декларации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом указанные страны «обеспечивают соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС».

«Европейский союз принимает во внимание данные обязательства и приветствует их», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, в сентябре Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России ещё на полгода — до 15 марта 2019 года.

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