В Пекине проходит XVII съезд китайских профсоюзов

Пекин, , 21:23 — REGNUM В пекинском Доме народных собраний торжественно открылся XVII съезд Всекитайской федерации профсоюзов (ВФП). На церемонии открытия присутствовал целый ряд партийно-государственных руководителей КНР: лидер страны Си Цзиньпин, а также премьер Госсовета Ли Кэцян, глава ВСНП Ли Чжаньшу, руководитель постоянного комитета НПКСК Ван Ян, председатель Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, первый вице-премьер Хань Чжэн и другие, сообщает 22 октября Синьхуа.

От имени ЦК КПК с докладом на съезде, собравшем более 2 тысяч делегатов, выступил главный идеолог ЦК Ван Хунин, который особо отметил заслуги рабочего класса страны в реализации целей и задач социалистического строительства. С предыдущего съезда ВФП, который прошел в 2013 году, серьезный прогресс достигнут на всех основных направлениях — от мобилизующей роли профсоюзов в строительстве гармоничных трудовых отношений до углубленной реформы профсоюзов. По мнению ЦК, высказанному Ван Хунином, китайские профсоюзы заметно укрепили свой политический, авангардный, массовый характер.

«Реализация грандиозных планов, которые были намечены XIX съездом КПК, — общая задача партии и всех народов многонациональной страны, — это историческая миссия, возложенная на рабочий класс», — отметил докладчик, призвав в своих мыслях и действиях отдавать себя борьбе в новую эпоху.

От имени исполкома ВФП с отчетным докладом выступил член ЦК КПК Ван Дунмин, предложивший ряд поправок к Уставу профсоюзов и другие документы.