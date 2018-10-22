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СКР подтвердил задержание высокопоставленного чиновника в Челябинске

Политика

Ему вменяют получение взятки

Челябинск, 22 октября 2018, 21:13 — REGNUM  В Челябинске заместитель главы Металлургического района отправлен под домашний арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Напомним, чиновник был задержан 18 октября. Его подозревают в получении взятки. Обвинение пока не предъявлено. По версии следствия, в мае 2018 года он получил от бизнесмена 120 тыс. рублей за оформление муниципального контракта на покос травы.

Преступление выявили сотрудники полиции. Подозреваемый в связи с ухудшившимся состоянием здоровья был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: В Челябинске задержан высокопоставленный чиновник

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