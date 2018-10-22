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Визовый режим ударит по гражданам Украины, но его не будет — о санкциях РФ

Политика

Для украинских граждан это «будет наиболее ощутимо»

Москва, 22 октября 2018, 21:20 — REGNUM  Бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко опасается введения визового режима с РФ. Она выступила 22 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Украинский политик рассказала, с какими трудностями уже сейчас ей приходится сталкиваться, чтобы приехать в Москву.

«Сейчас, приезжая в гости на эфиры, испытываешь двойной контроль. Сначала проверяют в Белоруссии, ты понимаешь: нет уже общего пространства. Потом прилетаешь в Домодедово, Внуково, Жуковский — там еще один кордон, еще раз проверяют. Причем абсурдно двойное заполнение миграционных карт. Выехать можно только по зарубежному паспорту, а въехать почему-то по внутреннему. Ты уже понимаешь: у нас достаточно препон, границ, которые нас разделяют», — заявила Бондаренко.

Если в виде санкций России будет введен визовый режим, для украинских граждан это «будет наиболее ощутимо», считает она.

«Это то, чего не будет, как мне кажется», — ответил ведущий программы Евгений Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Конкретные меры пока не известны, их подготовка поручена правительству РФ.

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