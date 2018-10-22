Николай Азаров о санкциях: «Ущерб Украине наносит киевский режим»

Москва, , 20:51 — REGNUM Киевский режим наносит ущерб экономике Украины, заявил 22 октября бывший премьер-министр этой страны Николай Азаров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Киевский режим все эти 4,5 года предпринимал громадное количество провокационных действий, вводил сам санкции, предпринимал различные меры по разрыву всех торгово-экономических связей, поэтому просто можно было удивляться терпению и выдержке российского руководства. Но вот появился указ. Я, конечно, могу только сожалеть в связи с тем, что создаются завалы, которые любое нормальное руководство Украины будет вынуждено устранять», — заявил он.

Азаров напомнил, что в 2012 году товарооборот между двумя странами составлял 55 млрд долларов, из которых 25 млрд был украинский экспорт в Россию.

«Сейчас осталось около 5 млрд долларов. То есть прямые потери Украины 20 млрд долларов. Мне, как бывшему премьеру Украины, наблюдать за этим чрезвычайно печально. Но посмотрим, какие решения конкретно примет российское правительство, которое издаст свое распоряжение о перечне физических и юридических лиц», — сказал премьер.

Бывший глава правительства ответил на вопрос ведущего, какие санкции со стороны России могли бы нанести неприятности не народу Украины, а нынешней власти страны:

«Прежде всего ущерб Украине, громаднейший, наносит киевский режим. И говорить сейчас о том, что указ президента России какой-то ущерб нанесет, на мой взгляд, просто неправильно и некорректно. Подчеркиваю, действие это взаимное, в международных отношениях, как правило, действует принцип взаимности, поэтому надо только благодарить, что он не принимался раньше».

Азаров добавил, что Россия поставляет громадное количество крайне необходимых товаров на Украину.

«Например, основные поставки угля в преддверии зимы идут из России. Сжиженный газ идет из России. Можно долго перечислять то, без чего украинская экономика не проживет просто. Но претензии надо предъявлять, прежде всего, киевскому режиму», — подчеркнул он.

Напомнм, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».