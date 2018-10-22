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Песков рассказал о дате встречи Путина с Болтоном

Политика

Заявления Белого дома о выходе из ДРСМД должны быть пояснены

Песков рассказал о дате встречи Путина с Болтоном
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Джон Болтон

Москва, 22 октября 2018, 20:26 — REGNUM  Президент России Владимир Путин примет советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона 23 октября текущего года, сообщает 22 октября агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

По информации агентства, Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос о планах российского президента встретиться 23 октября с советником президента США по нацбезопасности.

Напомним, ранее Дмитрий Песков отмечал, что последние заявления Белого дома о намерении выйти из договора ДРСМД должны быть более подробно разъяснены американской стороной.

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Внешняя политика России
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