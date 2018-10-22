Лебединая песня бывшей партии власти: Пашинян обвинил парламент в саботаже

Ереван, , 20:19 — REGNUM После того, как Национальное собрание Армении не смогло сегодня, 22 октября, принять представленный правительством пакет поправок к Избирательному кодексу, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook, заявив, что бывшая правящая Республиканская партия Армении и её сторонники делают все возможное для того, чтобы «проводить политику саботажа».

«В последние две недели или в течение последних 20 дней это стало очевидным уже несколько раз… По сути, если выборы будут проведены в соответствии с действующим кодексом, все равно никто не сможет отнять народную победу», — цитирует Пашиняна корреспондент ИА REGNUM.

Исполняющий обязанности премьер-министра заявил, что этим шагом Национальное собрание еще раз продемонстрировало, что внеочередные парламентские выборы неизбежны.

«Без досрочных парламентских выборов мы просто не сможем сделать какого-либо шага, потому что сегодняшнее голосование показывает реальное положение вещей», — отметил Пашинян.

Пашинян призвал граждан страны готовиться к досрочным парламентским выборам и довести революцию до конца.

«По какому Избирательному кодексу ни проводились бы парламентские выборы, победа народа неизбежна, и реванша не будет», — добавил он.

22 октября на внеочередном заседании Национального собрание Армении не смогло принять пакет поправок к Избирательному кодексу.

Хотя за представленный правительством проект проголосовали 56 из 69 зарегистрированных депутатов, а против — 3, проект был отклонен, поскольку для принятия конституционного закона необходимо как минимум 63 голоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Армении на заседании 16 октября одобрило пакет поправок к Избирательному кодексу. Затем исполняющий обязанности вице-премьера Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян продолжили обсуждения по пакету с фракциями НС и выслушали их предложения. Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам и правам человека 19 октября единогласно одобрила проект поправок к Избирательному кодексу и смежным с ним законам. После этого Венецианская комиссия также приняла заявление по проекту Избирательного кодекса Армении. В нём, в частности, отмечается, что предлагаемые изменения преследуют легитимные цели и в основном являются позитивными.

Проект поправок предусматривал переход от рейтинговой системы к простой пропорциональной избирательной системе, снижение проходного порога в парламент на 1%, уменьшение суммы избирательного залога.

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