Эрдоган «отчитал» Трампа за поддержку курдов и действия США в Сирии

Анкара, , 19:52 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону заявил президенту США Дональду Трампу о неприемлемости американской поддержки сирийских курдов и затяжки практической реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу, заявил 22 октября пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын.

Кроме того, темой телефонного разговора стала организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FЕТО, обосновавшаяся в США и влияющая оттуда на ситуацию в Турции.

«Эрдоган также заявил, что помощь YPG неприемлема, и что реализация дорожной карты по Манбиджу запаздывает», — сказал Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция и США в июне 2018 года договорились о выводе курдских отрядов YPG из сирийского Манбиджа, который был ими освобожден от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в 2016 году. Турция считает YPG союзниками Рабочей партии Курдистана.

Напомним, законное правительство Сирии считает присутствие военных США и Турции в Манбидже незаконным и требует в ООН вывода иностранных сил со своей территории.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Сирии призвал ООН расследовать удар коалиции США по мирным жителям