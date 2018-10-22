Минобороны Великобритании отчиталось за авиаудары по ИГИЛ*

Лондон, , 20:06 — REGNUM Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отчитался перед парламентом об авиаударах по террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, 22 октября передает агентство Associated Press.

Уильямсон сообщил, что за сентябрь текущего года ВВС Великобритании в составе «антитеррористической коалиции» во главе с США нанесли по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 воздушных ударов.

Министр обороны отметил, что территория ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за несколько месяцев «значительно сократилась», однако группировка всё ещё «представляет большую угрозу» для Великобритании.

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