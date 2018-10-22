Македонским парламентариям, поддержавшим переименование, предоставят охрану

Скопье, , 20:04 — REGNUM Министерство внутренних дел Македонии намерено предоставить охрану парламентариям, проголосовавшим за изменение конституции и смену названия страны, 22 октября передает агентство Associated Press.

По словам министра внутренних дел Оливера Спасовски, необходимость в охране возникла из-за угроз законодателям и их семьям после голосования 19 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на провал на референдуме 30 сентября, правительству Македонии удалось «продавить» вопрос переименования страны в «Северную Македонию» в парламенте — в ходе голосования 19 октября изменение конституции поддержали 80 депутатов против 39.

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