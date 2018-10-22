Понедельник, 22 Октября 2018 года
20:42:07 МСК

Македонским парламентариям, поддержавшим переименование, предоставят охрану

Политика

Необходимость в охране возникла из-за угроз законодателям и их семьям

Скопье, 22 октября 2018, 20:04 — REGNUM  Министерство внутренних дел Македонии намерено предоставить охрану парламентариям, проголосовавшим за изменение конституции и смену названия страны, 22 октября передает агентство Associated Press.

По словам министра внутренних дел Оливера Спасовски, необходимость в охране возникла из-за угроз законодателям и их семьям после голосования 19 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на провал на референдуме 30 сентября, правительству Македонии удалось «продавить» вопрос переименования страны в «Северную Македонию» в парламенте — в ходе голосования 19 октября изменение конституции поддержали 80 депутатов против 39.

Читайте также: МИД РФ: Конституцию Македонии меняют через «шантаж, угрозы и подкуп»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переименование Македонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить