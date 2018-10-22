Турция не хочет ухудшать отношения с Саудовской Аравией из-за Хашогги

Анкара, , 19:14 — REGNUM Турция не хотела бы негативного влияния дела об убийстве в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги на отношения с Саудовской Аравией, заявил 22 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Ничего не будет скрыто от общественности, главное — чтобы все было расследовано вместе с Саудовской Аравией, чтобы не осталось никаких темных пятен. Но мы не хотим, чтобы это омрачило наши отношения с Саудовской Аравией, с которой у нас много проектов и сфер сотрудничества. Это братская страна для нас, поэтому весь этот процесс очень чувствителен», — сказал Калын.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, пропал 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После крупномасштабного скандала власти Саудовской Аравии 20 октября признали убийство Хашогги, заявив, что он погиб случайно в результате ссоры.

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