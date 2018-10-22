Спецпредставитель США по Сирии посетил Манбидж

Манбидж, Сирия, , 20:04 — REGNUM Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри посетил Манбидж в преддверии старта совместного патрулирования района турецкими и американскими военными, 22 октября передает агентство Associated Press.

Джеффри провел встречу с представителями гражданского совета Манбиджа и «проинформировал» совет о проведенных переговорах в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября глава Центрального командования армии США Джозеф Вотель заявил, что совместное патрулирование Манбиджа военными Турции и США начнется «через несколько дней».

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