Против кого Япония готовит вооруженные силы

Вячеслав Зимонин, , 19:08 — REGNUM

По оценкам военных специалистов из КНР, как сообщает китайское информационное агентство EastDay, «Япония готовится вернуть под свой контроль ряд Курильских островов, которые Россия относит к части своей территории».

По данным китайского агентства, в настоящий момент Япония не может претендовать на оказание военного давления на Россию, что обусловлено рядом договоренностей, а также пунктами конституции этой страны. Тем не менее, сообщает оно, премьер-министр «Синдзо Абэ заявил недавно о том, что он готов пересмотреть конституцию Японии с целью ее оптимизации для повышения возможностей японских сил самообороны, с целью переквалификации их в регулярную армию».

Агентство ссылается и на мнение неназванных аналитиков японских СМИ о том, что Синдзо Абэ намерен пересмотреть конституцию страны с целью оказания политического и, возможно, военного давления на Россию, особенно на фоне того, что «в последнее время отношения между Россией и Страной восходящего солнца серьёзно охладились», и того, что на оспариваемых Японией южных Курильских островах «Россия разместила свою военную технику, включая средства боевой авиации, противокорабельные комплексы и средства противовоздушной обороны».

Россия неоднократно высказывала озабоченность наращиванием военной мощи Японии и ростом ее оборонных расходов. Согласно японскому бюджету, обнародованному 1 апреля 2018 г., в нынешнем финансовом году прямые расходы Токио на военные цели увеличиваются на 1,3% и составят 5,19 трлн иен, или 45,76 млрд долларов США (при этом они растут шестой год подряд и, чтобы не раздражать свою и зарубежную общественность, не отражают ежегодные расходы Японии на содержание почти сотни американских военных баз на ее территории в размере около 7 млрд долларов, что перекрывает 75% всех расходов на их содержание). В итоге военный бюджет Японии, даже «в чистом виде» превышающий военные расходы ядерной Франции и объединенной Германии и примерно равный военным расходам России (в долларах США — около 46 млрд), опережает и военные ассигнования ядерной Великобритании.

«У Японии достаточно средств боевой авиации, однако, помимо собственных сил, Япония вполне может заручиться и поддержкой США, которые вполне готовы будут пойти на подобный шаг для усиления своего влияния на планете», — говорится в китайском издании.

Япония действительно обладает современными вооруженными силами, воссозданными в 1954 г. вопреки антивоенной 9-й статье конституции 1947 г. под эвфемизмом «силы самообороны» и насчитывающими около 250 тыс. постоянного личного состава. Кроме действительно достаточно развитых военно-воздушных сил и оснащенных современным вооружением и боевой техникой сухопутных войск, Япония обладает и способными действовать в открытом океане военно-морскими силами, на оснащении которых имеются крупные корабли, оснащенные ракетными системами морского базирования Aegis, а также вертолетоносцы, взлетно-посадочные палубы которых способны принимать и самолеты вертикального взлета и посадки, но и те, и другие почему-то числятся в японской номенклатуре эскадренными миноносцами.

Существенные опасения связаны и с решением Японии закупить два комплекса американской наземной системы ПРО Aegis Ashore и разместить их на севере и юго-западе острова Хонсю. Продажа этих ракетных комплексов Японии была одобрена США в январе с. г. и формально мотивировалась ракетно-ядерной угрозой со стороны КНДР. Под этим же предлогом Соединенные Штаты в прошлом году разместили свой противоракетный комплекс THAAD и под Сеулом, так же как ранее разместили аналогичные системы ПРО в Польше и Румынии, что вопиюще нарушает «Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» 1987 г.

Вполне объяснимо, что, как и в случае с появлением системы ПРО в Южной Корее, американский комплекс в Японии в Пекине сочли направленным на Китай, а в Москве посчитали угрожающим безопасности России.

О российских озабоченностях по данному поводу японской стороне Россия в очередной раз заявила в ходе переговоров в Москве глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате «2+2» в июле 2018 г., однако и после этого Япония не отказалась от размещения у себя американской системы ПРО, более того, разрабатывает под нее собственную ракету, сопоставимую по характеристикам с ударной (с дальностью действия до 2,5 тыс. км) ракетой «Томагавк», состоящей на вооружении США, но которую Вашингтон пока не готов поставлять японцам. Установки Aegis на новейших кораблях Японии также приспособлены для снаряжения ракетами «Томагавк».

Всё это происходит на фоне ужесточения японской позиции по «спорным территориям».

В июле японский парламент внес поправки в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 г. «Северными территориями» Токио обычно называет принадлежащие России южные острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи), хотя во многих государственного значения документах, в т. ч. в «Белых книгах» военного ведомства и «Голубых книгах» МИДа «спорные территории» обозначаются гораздо более фривольно. В «Белой книге по обороне Японии» за 1996 г., например, южные острова Курильской гряды обозначены как японская территория, а «спорные территории» показаны простирающимися вплоть до середины Сахалина и включают в себя все остальные Курильские острова.

Публикация в «Полном атласе Японии» также является образчиком картографической агрессии и отражает рост японских амбиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Токио официально требует возвращения «северных территорий» в качестве обязательного условия для подписания мирного договора с Россией, который после Второй мировой войны из-за иррациональной политики Японии и давления на нее США так и не был подписан.

Внесение изменений в и без того ущербный с точки зрения международного права существующий закон, касающийся «спорных территорий», в МИД РФ прокомментировали следующим образом.

«С сожалением констатируем, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по СХД (совместной хозяйственной деятельности. — ИА REGNUM ) … Принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании СХД на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами», — говорится в заявлении на сайте МИДа.

Фактически, справедливо считает EastDay, речь идет о намерении Японии наращивать военную мощь и определить план дальнейших действий по территориям, которые эта страна объявляет спорными. При этом аналитики китайского агентства не исключают, что вторжение готовится не только против России, но и против самого Китая или же Кореи, в отношениях с которыми у Японии также имеются споры по островным территориям.