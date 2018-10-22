Вслед за Сальвини: еще один вице-премьер Италии поборется за власть в ЕС

Рим, , 19:04 — REGNUM Вице-премьер Италии, лидер правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо намерен объединить настроенные против истеблишмента политические силы Европы и координировать усилия предвыборной кампании по выборам в Европарламент, сообщает Affari Italiani в понедельник, 22 октября.

Ди Майо отметил, что эффект от этих выборов для всего ЕС будет таким же «потрясающим», каким был эффект для Италии от выборов марта 2018 года, по результатам которых была сформирована антибрюссельская коалиция «Движения» и «Лиги» Маттео Сальвини.

Коллега Ди Майо по правительству, также занимающий пост вице-премьера, Сальвини тоже собирается бороться за власть в ЕС. Его союзниками станут сторонники идеи национальных суверенитетов, в том числе Марин Ле Пен и Виктор Орбан.

Ди Майо отметил, что, с одной стороны, «Движение» не хочет иметь ничего общего с нынешними властями ЕС, «социалистами», с другой — что они не намерены объединяться также и со сторонниками идеи суверенитетов. Коалиция «Движения» и «Лиги» в самой Италии считается тактической — работая в одном правительстве и реализуя компромиссную программу, стороны тем не менее не считают себя союзниками.

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