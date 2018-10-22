Мигранты с доставкой: в Италии ждут объяснений от Франции

Рим, , 18:55 — REGNUM В Италии ждут визита делегации МВД Франции в Рим, в ходе которого должны быть разъяснены действия французской жандармерии по доставке мигрантов из Франции в Италию, заявил в понедельник, 22 октября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Il Giornale.

Ранее итальянские СМИ разместили видеоролик, на котором сотрудники жандармерии на автомобиле ведомства привозят группу выходцев из Африки на итальянскую территорию, высаживают их и возвращаются во Францию.

По данным МВД Италии, этот случай не был разовым: есть два документально подтвержденных факта, а по свидетельствам жителей городков на границе с Францией, такая «доставка мигрантов» осуществляется регулярно с августа 2018 года.

Сальвини также отметил, что намерен в ближайшее время посетить приграничные города, чтобы разобраться в ситуации.

Сообщения о «доставке мигрантов» вызвали серьезный скандал в Италии, но пока не были как-либо объяснены Францией. В первом случае, когда стало известно о высадке мигрантов из машины жандармерии посреди леса, одна из предложенных версий заключалась в том, что сотрудники «сбились с дороги».

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