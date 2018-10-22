ЕС обеспокоился низкой зарплатой членов наблюдательного совета «Укрэнерго»

Киев, , 19:16 — REGNUM Евросоюз попросил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг «Укрэнерго», сообщает 22 октября УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее письмо Гройсману послали посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли и директор секретариата Энергетического сообщества ЕС Януш Копач.

По их мнению, зарплата членов наблюдательного совета «Укрэнерго» значительно ниже рекомендованной. Также Копач и Мингарелли отметили, что не был утвержден отчет по оценке имущества «Укрэнерго». Помимо этого, на Украине передали все полномочия по управлению «Укрэнерго» заместителю министра энергетики Украины Михаилу Близнюку, что может противоречить законам.

Напомним, ранее правительство Украины назначило членов наблюдательного совета «Укрэнерго».