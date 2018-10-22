Эксперт назвал повышение цен на газ новым налогом для жителей Украины

Киев, , 18:43 — REGNUM Политолог Валентин Гладких считает, что президент Украины Петр Порошенко с запозданием начал искать деньги на субсидии и совершенствовать механизмы их назначения. Об этом Гладких заявил 22 октября в эфире телеканала NewsOne, комментируя поручение Порошенко правительству расширить программу субсидий и увеличить финансирование программы поддержки населения.

«Вопрос повышения цен на газ для бытовых потребителей решен давно и был неизбежен. Это то, с чем мы должны были смириться. Альтернативой было бы сворачивание программы сотрудничества с МВФ и иметь последствия… К этому нужно было готовиться уже тогда, а не сегодня искать деньги для субсидий, не сегодня совершенствовать механизмы назначения субсидий», — сказал Гладких.

По его словам, повышение цен на газ «можно считать налогом, поскольку субсидии назначаются из госбюджета, который формируется за счет налогов украинцев».

«За прошлые два года «Нафтогаз Украины», который нам пытаются представить как супер успешную компанию, получил из госбюджета 200 млрд грн (7,097 млрд долл — ИА REGNUM ) дотаций в виде субсидий и докапитализации. За счет чего формируется прибыль компании «Нафтогаз»? Она формируется за счет субсидий, деньги на которые перекачиваются в «Нафтогаз» из госбюджета», — напомнил Гладких.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент Украины поручил правительству расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ для населения.

Напомним, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что в бюджете на 2019 год правительство заложило на выплату субсидий на 156 млн долл больше чем в 2018 году.

«В мае мы изменили порядок начисления субсидий. Цель одна — нам нужно дать субсидию тем, кто в ней нуждается. Система не может полностью учесть все жизненные обстоятельства людей… В прошлом году на 1 января у нас был долг 20 млрд грн по субсидиям. Мы его в 2018 году погасили. На следующий год мы закладываем 55 млрд (1,962 млрд долл.) — фактически на 4,4 млрд грн больше чем в этом году. Нам хватит средств, чтобы в следующем году выплатить субсидии всем тем, кто в них нуждается», — сказал премьер.