Украина может получить на вооружение ПВО США уже в этом году

Киев, , 18:36 — REGNUM Украинский госконцерн «Укроборонпром» продолжает активную работу по углублению военно-технического сотрудничества с США, «с целью перевооружения Украины». Об этом 22 октября информирует пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что в министерстве обороны США и госдепартаменте чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый и руководство ГК «Укроборонпром» проели ряд встреч с представителями американских государственных учреждений, ведомств, аналитических центров и военных ассоциаций. «Обсуждались вопросы посвященные военному сотрудничеству, помощи со стороны США в борьбе с Россией, реформированию военно-промышленного комплекса и процессам интеграции Украины в НАТО».

По словам гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина, главной задачей концерна является сотрудничество с США в создании высокотехнологичной продукции в сфере радиоэлектронной и противовоздушной борьбы, разведки, летального вооружения, а также помощи в организации замкнутого цикла производства боеприпасов. Он также проинформировал, что генштаб ВСУ решил взять на вооружение американское оружие противовоздушной обороны.

«Распорядителем программы Foreign Military Financing, а это 250 млн долл на этот год, является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. И, насколько я знаю, они сейчас формируют перечень пожеланий к американской стороне — что именно должно быть включено в него. Там есть и летальное оружие, там есть и оружие противовоздушной обороны, есть различное оборудование для Вооруженных сил, в котором мы сейчас нуждаемся», — заявил Букин.

Кроме того, украинский посол Чалый заявил, что США уже не опасаются поставлять Украине высокотехнологические образцы вооружений.

«Мы выходим на уровень стратегического партнерства впервые за все годы нашего взаимодействия. И свидетельством этого является рост доверия к Украине, украинской армии. Я напомню, что сначала, когда велись дискуссии о возможности поставок новейших высокотехнологических вооружений, были опасения, что это оружие может попасть в руки врага или из-за коррупции могло быть использовано другим образом. Сейчас таких опасений нет. И свидетельством этого является поставка Javelin», — сказал Чалый. Напомним, в октябре «Украинский милитарный портал» со ссылкой на собственные источники сообщил, что руководство США направило через военного атташе посольства США письмо в адрес Минобороны Украины о возможности предоставить военно-техническую помощь военно-морским силам ВСУ. В частности США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry в рамках программы «Избыточное имущество».

Издание отмечает, что указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВСУ в Черном и Азовском морях. Корабли вооружены противокорабельными ракетами Harpoon, 76-мм артиллерийской установкой OTO Melara, 20-мм зенитной артиллерийской установкой Phalanx CIWS, двумя торпедными аппаратами Mark 32 ASW (по три пусковые для торпед).

Как сообщалось, весной 2018 года США поставили Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.