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МИД РФ: Конституцию Македонии меняют через «шантаж, угрозы и подкуп»

Политика

Москва отреагировала на одобрение парламентом Македонии поправок в конституцию, предусматривающих смену официального названия страны

Москва, 22 октября 2018, 18:35 — REGNUM  Принятие парламентом Македонии изменений в конституцию в рамках соглашения с Грецией о переименовании страны стало «откровенным попранием всех норм», заявили 22 октября в МИД России.

Как говорится в распространённом заявлении российского ведомства, голосование в македонском парламенте было организовано «по канонам современной европейской демократии».

«Восемь голосов, которых не хватало для получения квалифицированного большинства, были обеспечены путём шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов», — заявляют в МИД.

Отмечается, что трое депутатов именно в день голосования были освобождены из-под ареста, ещё двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, был обещана свобода, а остальным «сделаны коррупционные финансовые предложения». МИД также обращает внимание на то, что посол США в Македонии «находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом».

«Рассматриваем произошедшее как откровенное попрание всех норм — и с точки зрения закона, и в морально-нравственном плане, — говорится в комментарии в МИД. — Подобные грязные манипуляции нельзя считать проявлением воли парламентариев. Мнение двух третей македонцев, отказавшихся поддержать Преспанское соглашение на провалившемся 30 сентября референдуме, грубо проигнорировано».

Подчёркивается, что позиция российской стороны по-прежнему состоит в том, что решение спора между Афинами и Скопье должно опираться на правовые основы и широкую народную поддержку, а не раскалывать общество.

Напомним, парламент Македонии на заседании 19 октября голосами 80 депутатов против 39 одобрил внесение поправок в конституцию страны, предусматривающих переименование страны в «Северную Македонию» в рамках соглашения с Грецией, которое открывает бывшей югославской республике путь в Европейский союз и НАТО.

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Переименование Македонии
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