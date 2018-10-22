Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе автокефалии для Украины

Стамбул, Турция, , 18:29 — REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что ни при каких обстоятельствах не уступит в вопросе предоставления автокефалии раскольникам на Украине, несмотря ни на какие призывы Русской православной церкви. Об этом Варфоломей заявил сегодня, 22 октября, на встрече с греческой диаспорой Стамбула.

По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, которое ему якобы дали канонами священные Соборы прошлого. Варфоломей подчеркнул, что эти каноны обязательны для всех православных.

Также Варфоломей заявил, что нравится ли «братьям нашим русским» решение Фанара или нет, но рано или поздно они должны будут подчиниться, тому решению, которое примет Константинопольский патриархат.

Варфоломей самоуверенно утверждает, что Фанар действует на основе церковных канонов и якобы борется за то, чтобы спасти православие от опасности национализма и сохранить мировую культуру православия.

При этом патриарх подчеркнул, что знает о «хорошо оплачиваемых русскими статьях» и «черное пропаганде русских», которая «бьет по Константинопольскому патриархату». Варфломей, правда, не привел каких-то конкретный статьей, о которых он заявляет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фанар по требованию президента Украины Петра Порошенко и под давлением США заявил, что вскоре предоставит автокефалию украинских раскольников. Также Фанар снял анафему с лидеров украинских раскольников, которая была наложена Русской православной церковью. Помимо прочего константинопольский патриархат отменил свое решение от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

В ответ на эти неканонические и враждебные действия Русская православная церковь прекратила общение с Фанаром по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.