Армия Украины получила партию систем залпового огня «Ураган»

Киев, , 18:28 — REGNUM Вооруженные силы Украины получили партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом 22 октября сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган». Это — одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных. За 20 секунд «Ураган» может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км. Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии», — отметил Порошенко.

Кроме того, на сайте украинского правительства в Facebook сообщается, что на вооружение украинской армии принят ракетный комплекс «Ольха». Украинские оружейники готовят его серийное производство.

«Руководство конструкторского бюро «Луч», которое разрабатывало новое украинское оружие, прогнозирует, что армия получит «Ольху» уже в середине 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее, в октябре, генеральный конструктор-генеральный директор госпредприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» Олег Коростелев в интервью Цензор. НЕТ рассказал, что иностранные заказчики готовы закупать комплексы «Ольха».

"Кроме этого, у «Ольхи» будет иностранный заказчик. Ведь мы не просто сделали одноименную ракету для применения на базе старой советской РСЗО «Смерч». Мы поменяли в ней всю систему наведения», — рассказал Коростелев.

«Ольха» — ракетный комплекс с корректирующим боеприпасом на основе реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч». Комплекс оснащен управляемым 300 мм ракетным боеприпасом, который в зависимости от задач может служить и как системой поражения наземных целей, так и средством борьбы с водными целями. Ожидается, что радиус его действия будет на уровне тактического ракетного комплекса «Точка-У» — до 120 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Порошенко заявил, что в проекте государственного бюджета Украины на 2019 год на нужды сектора безопасности и обороны будет выделено более 5% ВВП. В частности на нужды Минобороны предусмотрено более 101,5 млрд грн (3,601 млрд долл). Согласно госбюджету Украины на 2018 год, министерство обороны Украины получило 86,58 млрд грн (3,072 млрд долл) против 68,82 млрд грн (2,442 млрд долл) в 2017 году.