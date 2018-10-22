Слова Трампа о выходе из РСМД – это призыв к новым переговорам – версия

Москва, , 18:44 — REGNUM Если бы американцы действительно хотели выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) то не прислали бы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву на переговоры, считает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 22 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Собака, которая лает, не кусает, и когда американцы хотели выйти в 2002 году из договора по ПРО, они нас не спрашивали — тупо ноту прислали и вышли, — сказал Платошкин. — Это приглашение к переговорам. Если бы мы были дикими людьми, с которыми не надо разговаривать, зачем тогда Болтон едет? Пока страны разговаривают, они не стреляют. То, что мы, во многом отказывая себе, произвели новые системы оружия, заставило американцев воспринять нас серьёзно и сесть с нами за стол переговоров. То же самое было в конце 1960-х, когда трудом наших отцов и дедов мы достигли паритета и посыпались договоры с американцами о разоружении, о которых они раньше не хотели слышать. Если это было возможно раньше, возможно и сейчас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Москве проходит встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как проинформировал пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений между Россией и США. Патрушев намерен получить от Болтона объяснения о дальнейших шагах США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Отмечается, что Джон Болтон встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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