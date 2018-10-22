«Огромный караван мигрантов» всё ближе к Трампу

Мехико, , 18:40 — REGNUM «Огромный караван мигрантов» из Гондураса пересек Гватемалу, Сальвадор и мексиканскую границу и в настоящий момент движется по Мексике в направлении границы с США, 22 октября передает агентство Associated Press.

На видео, опубликованном агентством, не менее пяти тысяч человек движутся по шоссе в Мексике. «Караван мигрантов» движется в сопровождении машин полиции и занимает две полосы движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп призывал остановить «караван мигрантов» правительства Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики, а в противном случае пообещал урезать помощь странам Центральной Америки и выдвинуть войска к южной границе.

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