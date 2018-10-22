Конте: Италия не собирается покидать ни Евросоюз, ни еврозону

Рим, , 18:00 — REGNUM В понедельник, 22 октября, во время пресс-конференции ля иностранных журналистов премьер-министр Италии Джузеппе Конте в очередной раз категорически опроверг возможность выхода Италии из Евросоюза или еврозоны, сообщает Il Messaggero.

«Читайте у меня по губам: нет никакой вероятности Italexit, выхода Италии из Евросоюза или еврозоны», — сказал Конте журналистам на английском языке.

Регулярные вопросы журналистов о возможном выходе Италии из состава ЕС или из еврозоны связаны прежде всего с непростыми отношениями нового правительства страны и руководства Еврокомиссии с самого начала их совместной работы, с июня 2018 года.

Однако Конте и другие министры неизменно опровергают вероятность выхода из ЕС или еврозоны, а оба заместителя премьера, лидеры правящих партий Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, отмечают, что их целью является изменение ЕС (в том числе вследствие голосования на выборах в Европарламент в мае 2019 года), а не выход Италии из союза.

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