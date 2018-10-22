Понедельник, 22 Октября 2018 года
19:01:40 МСК

Конте: Италия не собирается покидать ни Евросоюз, ни еврозону

Политика

Премьер-министр предложил журналистам «читать по губам»

Рим, 22 октября 2018, 18:00 — REGNUM  В понедельник, 22 октября, во время пресс-конференции ля иностранных журналистов премьер-министр Италии Джузеппе Конте в очередной раз категорически опроверг возможность выхода Италии из Евросоюза или еврозоны, сообщает Il Messaggero.

«Читайте у меня по губам: нет никакой вероятности Italexit, выхода Италии из Евросоюза или еврозоны», — сказал Конте журналистам на английском языке.

Регулярные вопросы журналистов о возможном выходе Италии из состава ЕС или из еврозоны связаны прежде всего с непростыми отношениями нового правительства страны и руководства Еврокомиссии с самого начала их совместной работы, с июня 2018 года.

Однако Конте и другие министры неизменно опровергают вероятность выхода из ЕС или еврозоны, а оба заместителя премьера, лидеры правящих партий Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, отмечают, что их целью является изменение ЕС (в том числе вследствие голосования на выборах в Европарламент в мае 2019 года), а не выход Италии из союза.

Читайте также: Сальвини: Мне предлагают пост в Еврокомиссии, но я подожду выборов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить