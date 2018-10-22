Аксенов намерен вооружить сотрудников охраны образовательных учрежний Крыма

Симферополь, , 18:00 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что намерен настаивать на том, чтобы сотрудники, охраняющие детские образовательные учреждения на полуострове, имели при себе оружие. Об этом глава Крыма написал сегодня, 22 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Аксенов сообщил, что в скором времени правительство полуострова обобщит все поступающие в Крым инициативы относительно обеспечения безопасности образовательных учреждений в Крыму.

«Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооружённые сотрудники с табельным оружием», — подчеркнул Аксенов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в свое учебное заведение с бомбой и помповым ружьем. Он подорвал бомбу и расстрелял нескольких учеников и преподавателей. Затем Росляков покончил жизнь самоубийством. Всего в трагедии погиб 21 человек, более 40 получили ранения.