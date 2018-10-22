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Заместителем мэра Ярославля станет московский бизнесмен

Политика

Ранее работавший в Переславле

Заместителем мэра Ярославля станет московский бизнесмен
Мэрия Ярославля

Ярославль, 22 октября 2018, 17:49 — REGNUM  Заместителем мэра Ярославля по вопросам правовой и имущественной политики станет Александр Асриянц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к мэрии города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность введена и.о. мэра Владимиром Волковым. Асриянц являлся советником главы городского округа города Переславля-Залесского, где ранее работал Волков. Также он являлся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве.

17 октября ИП было закрыто, что говорит о трудоустройстве бизнесмена на муниципальную службу.

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