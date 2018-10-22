Германия призвала прекратить продажу оружия Саудовской Аравии

Берлин, , 17:49 — REGNUM Германия предлагает другим государствам Евросоюза последовать ее примеру и заморозить поставки оружия Королевству Саудовская Аравия (КСА), сообщает 22 октября агентство Reuters.

Заявление об этом сделал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер всвязи с убийством в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамала Хашогги.

Член правительства Германии, считающийся одним из ближайших соратников канцлера Ангелы Меркель, объяснил такое решение «неудовлетворительностью» объяснений, данных саудовскими властями по вопросу убийства Джамаля Хашогги.

«Правительство ФРГ не станет одобрять продолжение экспорта вооружений, так как мы хотим знать, что произошло», — подчеркнул Альтмайер.

Кроме того, министр экономики ФРГ отметил, что решение по вопросу продолжения реализации уже заключенных с Саудовской Аравией оружейных контрактов «будет принято очень скоро».

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия в настоящее время является вторым по масштабу заказчиком продукции военно-промышленных предприятий Германии. На первом месте остается Алжир.

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