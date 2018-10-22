Премьер Италии попросил еврокомиссаров воздерживаться от предубеждений

Рим, , 17:48 — REGNUM Появление критических замечаний членов Еврокомиссии о проекте бюджета Италии до момента знакомства комиссаров с текстом документа является проявлением недопустимого предубеждения, заявил журналистам в понедельник, 22 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Corriere della Sera.

Конте намекал на еврокомиссара по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера, который ранее заявил, что «Еврокомиссия не поддерживает бюджет Италии», а чуть позже уточнил, что это не официальная позиция, а его «личное мнение». На таком уровне и в таких вопросах не может быть никаких «личных мнений», считает Конте.

Правительство Италии утвердило и направило на согласование в Брюссель проект бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года. Проект предполагает наращивание дефицита бюджета до 2,4% ВВП в 2019 году и его постепенное снижение до 1,8% в 2021 году.

Целью наращивания дефицита является поиск средств на выполнение предвыборных обещаний правительства: снижение пенсионного возраста, отмена повышения НДС, введения дохода от гражданства и пенсии гражданина.

В Еврокомиссии, как и в ряде международных финансовых институтов, недовольны этим проектом, там полагают, что в условиях огромного госдолга (130% ВВП) Италия должна экономить, а не наращивать дефицит бюджета.

Правительстве в свою очередь отмечают, что политика экономии практиковалась не один год и не принесла никаких результатов, а вот социальная реформа и вложения в инфраструктуру должны не только подержать граждан, но и «оживить» экономику.

Читайте также: В Еврокомиссии «беспокоятся» за Италию и ждут пересмотра бюджета